Прокуратура проверит столичные авиакомпании из-за задержек рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит все столичные авиакомпании и организации по обслуживанию и ремонту воздушных судов в связи с массовыми задержками рейсов. Об этом в пятницу сообщил заместитель столичного межрегионального транспортного прокурора Олег Опёнышев.

По словам зампрокурора, за соблюдение прав пассажиров и безопасность полетов отвечают авиакомпании и другие предприятия гражданской авиации, в связи с этим ММТП проведет масштабную проверку и указанных предприятий, и поднадзорных авиакомпаний.

«В том числе, прокуроры проверят работу диспетчеров авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов», — заявил Опёнышев в интервью «РИА Новости».

Прокуроры при проверке центров управления воздушным движением оценят степень их оснащения средствами наблюдения, наличие у них необходимых сертификатов, а также прошли ли радиолокаторы техническое обслуживание и многое другое.

«Кроме того, прокуроры проверят организацию летной работы, обеспечение режима рабочего времени и времени отдыха летного состава, а также медицинского обеспечения полетов, надлежащей подготовки авиационного персонала и законности допуска членов экипажа к полетам, наличие поисковых и аварийно-спасательных средств», — отметил Опёнышев.

Будет выясняться в ходе проверки и то, соблюдается ли порядок уведомления и получения разрешений на использование воздушного пространства и обслуживания и ремонта воздушных судов.

По статистике, авиакомпании, поднадзорные ММТП, в 2016 году совершили более 260 тыс. рейсов. Задержано было 1,88% из них. В прошлом году из более 280 тыс. рейсов было задержано 1,95%, передает RT.

Накануне в аэропортах Москвы из-за непогоды были задержаны десятки авиарейсов. Один рейс был задержан во Внуково, в Домодедово — 15 рейсов и 16 — в Шереметьево. График вылетов из аэропорта Жуковский остался без изменений.