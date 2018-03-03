Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке восстановил полеты после отмены рейсов

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке восстановил полеты после отмены более 450 авиарейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Сейчас нет никаких ограничений FAA, которые затрагивали бы работу аэропорта. Осуществляется ограниченное число отправлений и прибытий с задержкой в 15 или менее минут», — приводит заявление пресс-службы «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, сильный шторм стал причиной отмены почти трети авиарейсов из нью-йоркского аэропорта.