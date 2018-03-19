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Уссурийск вошел в топ-5 популярных у туристов мест Дальнего Востока

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Уссурийск является довольно популярным местом у туристов, путешествующих по Дальнему Востоку. Он вошел в первую пятерку рейтинга, составленного российским сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Список популярных мест составлялся на основе данных броней отелей и квартир за 2017 год. Кроме Уссурийска в первой пятерке оказались Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре. Выяснилось, что в среднем туристы бронируют жилье в Уссурийске на 1,5 ночи. А на проживание тратят 1,5 тыс. рублей в сутки.

Этот город является самым «бюджетным» по сравнению с остальными популярными городами. К примеру, сутки проживания во Владивостоке обходятся путешественникам в среднем в 2,6 тыс. рублей, отмечает ИА UssurMedia.

Также выяснилось, что Приморье, Хабаровский край и Приамурье входят в первую тройку дальневосточных регионов по популярности у туристов.

Портал iz.ru 14 февраля сообщал о том, что Сахалин вошел в топ-15 самых удивительных туристических маршрутов на земле. Рейтинг составило американское издание TravelPulse.

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