Уссурийская тигрица напала на специалиста амурского филиала WWF

Отловленная под Уссурийском тигрица напала на одного из известных приморских специалистов по хищникам — Павла Фоменко. Пострадавший уже несколько дней находится в реанимации. Хищница жила в реабилитационном центре «Тигр» в селе Алексеевка вместе с другими пятью зверями, передает Vostokmedia.

13 марта тигры проходили плановый осмотр и другие процедуры. Во время вакцинации зверей специалист амурского филиала WWF Павел Фоменко случайно зашел на тигриную «запретную территорию». Хищница нанесла ему серьезные травмы.

Напомним, тигрица стала появляться возле села Алексей-Никольского в 40 км от Уссурийска. Отпугнуть хищницу, которая охотилась на домашних и бездомных собак, не удалось, поэтому было решено ее отловить. 2 февраля молодую самку амурского тигра поймали. Обследование показало, что у нее остались детеныши, которые могли находиться в опасности без матери. Двух восьмимесячных тигрят также удалось поймать. Это первая семья амурского тигра, изъятая таким образом из природной среды.



