Прямой эфир

Уссурийская тигрица напала на специалиста амурского филиала WWF

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отловленная под Уссурийском тигрица напала на одного из известных приморских специалистов по хищникам — Павла Фоменко. Пострадавший уже несколько дней находится в реанимации. Хищница жила в реабилитационном центре «Тигр» в селе Алексеевка вместе с другими пятью зверями, передает Vostokmedia.

13 марта тигры проходили плановый осмотр и другие процедуры. Во время вакцинации зверей специалист амурского филиала WWF Павел Фоменко случайно зашел на тигриную «запретную территорию». Хищница нанесла ему серьезные травмы. 

Напомним, тигрица стала появляться возле села Алексей-Никольского в 40 км от Уссурийска. Отпугнуть хищницу, которая охотилась на домашних и бездомных собак, не удалось, поэтому было решено ее отловить. 2 февраля молодую самку амурского тигра поймали. Обследование показало, что у нее остались детеныши, которые могли находиться в опасности без матери. Двух восьмимесячных тигрят также удалось поймать. Это первая семья амурского тигра, изъятая таким образом из природной среды. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раненую в Приморье тигрицу повторно прооперировали
Спасенный в Приморье леопард Николай завел потомство в Москве


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017