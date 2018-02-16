Жительница Уссурийска тушила пожар в машине песком с клумбы

Владелица автомобиля в Уссурийске пыталась самостоятельно потушить пожар, забрасывая салон песком с цветочной клумбы, пока на место не прибыли пожарные.

По словам девушки, она привезла свекровь в банк и осталась в машине. В какой-то момент она почувствовала запах гари и поняла, что начинается пожар. Автовладелица решила потушить огонь собственными силами, используя песок с клумбы и воду из пластиковой бутылки, сообщает ИА UssurMedia.

Принятые меры особого результата не дали. Огонь потушили прибывшие по вызову сотрудники пожарной части.

По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание проводки.