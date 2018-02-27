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Туристический комплекс «Мараловая ферма» хотят построить на Сахалине

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Проект по строительству туристско-рекреационного комплекса «Мараловая ферма» вошел в число заявленных инвесторами, планирующими получить статус резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. На прошлой неделе в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило более 30 заявок. Их реализация потребует 2,7 млрд рублей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, проект комплекса «Мараловая ферма» предполагает строительство коттеджного поселка и банного комплекса с предоставлением уникальных оздоровительных процедур. Инвестор, которым выступает компания «Сварог», собирается сделать акцент на целебных пантовых ваннах и ароматерапии. Стоимость этого проекта пока не указывается. «Мараловая ферма» появится в Корсаковском районе Сахалинской области.

Агентство поясняет, что молодые рога маралов являются сырьем для выработки пантокрина. Это вещество считается одним из лучших биостимуляторов природного происхождения.

Портал iz.ru 14 февраля сообщал о том, что Сахалин включили в топ-15 самых удивительных туристических маршрутов в мире. Рейтинг составлен американским изданием TravelPulse.

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