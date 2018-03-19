Российские шахматисты в погоне за Фабиано Каруаной

Сергей Карякин одержал первую победу на турнире претендентов – 2018. В седьмом туре 28-летний российский гроссмейстер оказался сильнее американца Уэсли Со. В других партиях тура россиянин Александр Грищук сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, Владимир Крамник поделил очки с китайцем Дин Лижэнем, а Фабиано Каруана из США обыграл армянина Левона Ароняна. Эта победа позволила американцу сохранить лидерство после первого круга.

Победа Сергея Карякина над Уэсли Со вселяет в экспертов сдержанный оптимизм: второй круг россиянин обычно проводит сильнее, чем первый.

— Карякин выиграл фантастическую позицию — симметричную пешечную структуру 4 на 4 на одном фланге благодаря глубокому пониманию эндшпиля, — заявил «Известиям» российский гроссмейстер Даниил Юффа. — Со не прочувствовал опасность, и красивый маневр короля решил судьбу черной ладьи, а затем и партии. Полагаю, что американец думал, что сделает ничью как угодно, но на самом деле всё обстояло иначе.

Уэсли Со пока выглядит очевидным аутсайдером турнира претендентов. Четвертый номер рейтинга ФИДЕ замыкает таблицу, набрав всего два очка.

— Проиграв первые две партии в одни ворота, Уэсли утратил практически все шансы на итоговый успешный результат, — отметил в беседе с «Известиями» американский гроссмейстер Даниэль Народицкий. — Что же произошло? Диагноз, как мне кажется, поставить несложно. Техника у него филигранная, дебютных знаний хватает, расчет безупречный. Но когда Уэсли в плохой форме, у него хромает в первую очередь умение быстро и точно ориентироваться в неопределенных ситуациях. Если взглянуть на его партию с Каруаной, то видно, как в сложной, несколько облачной позиции, он начал буквально «плыть». Этому свидетельствует, например, ход 18...Кхс5. Зачем так расслабляться? В партии с Грищуком всё повторилось: медлительным ходом 17... Лfе8 он дал слабинку, а разменом на е4 позволил (точнее, помог) Грищуку развить сокрушительную атаку. Вполне возможно, что еще одну-две партии Уэсли сможет выиграть, но на большее он уже вряд ли сможет рассчитывать.

После семи туров на счету Сергея Карякина три очка. У Владимира Крамника и Александра Грищука — по 3,5.

— Российские гроссмейстеры Грищук и Крамник находятся на одинаковой отметке — 50% после первого круга. И, как ни странно, это не такая плохая турнирная позиция, — сказал «Известиям» вице-чемпион мира по быстрым шахматам Владимир Федосеев. — Впереди только двое — Каруана и Мамедьяров. Их необходимо огорчать в личных встречах и — бороться, бороться, бороться. Бодрый старт Владимира Крамника позволял надеяться на лучшее, но возможно, партия четвертого тура с Каруаной нанесла Владимиру тяжелый удар, и пока видно, что он не может снова найти свою лучшую игру. Александр Грищук сыграл массу интереснейших партий, регулярно шел на обострение и в целом выглядит очень неплохо. Очевидно, что шансы вмешаться в борьбу за первое место у Александра еще могут быть. Он готов принять максимальный риск, если это потребуется.

На первом месте уверенно идет Фабиано Каруана, набравший пять очков из семи возможных. В седьмом туре американец в блестящем стиле обыграл Левона Ароняна. Для армянского шахматиста это поражение стало уже третьим в столице Германии.

— Левон пытался включиться в борьбу и хотел это сделать в очной встрече с Фабиано, — продолжил Даниил Юффа. — Но слишком рискованная дебютная стратегия не привела к успеху. Фабиано разобрался в осложнениях и отбился после всех жертв. Идея с наступлением пешек, безусловно, заслуживает внимания, но у черных образовались очень сильные козыри: пешечный центр и два слона. Возможно, 24. Фg2 заслуживал внимания вместо крh2, но вес хода со стороны белых значительно больше — от них требовалась единственная игра для поддержания инициативы, в то время как у черных было две-три возможности для поддержания равновесия практически в каждом моменте партии.

В восьмом туре Фабиано Каруана сыграет с Уэсли Со, Сергей Карякин постарается взять реванш у Шахрияра Мамедьярова, Левон Аронян хочет реабилитироваться в партии с Дин Лижэнем. Россияне Александр Грищук и Владимир Крамник сыграют друг против друга. В первом круге красивую победу белыми одержал 14-й чемпион мира.

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