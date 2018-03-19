Комиссия по этике рассмотрит жалобы журналисток на Слуцкого

Рассмотрение жалоб журналисток на председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в комиссии по депутатской этике может состояться на текущей неделе, заявил 19 марта председатель комиссии Отари Аршба.

«Я думаю, на этой неделе», — сказал Аршба журналистам «РИА Новости».

Он также отметил, что дата заседания еще не назначена.

Ранее в феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следят за скандалом вокруг депутата, которого обвиняют в якобы имевших место домогательствах к журналисткам парламентского пула.

В январе 2018 года совет Государственной думы решил создать рабочую группу, связанную с конфликтами интересов депутатов. С такой инициативой обратилась депутат Наталья Поклонская «по итогам рассмотрения вопроса, касающегося одного из депутатов».