Apple впервые занялась разработкой собственных дисплеев

Компания Apple впервые создала собственный MicroLED-дисплей и уже выпустила несколько экранов на секретной фабрике рядом со штаб-квартирой в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В настоящее время специалисты компании работают над дизайном дисплеев. Известно, что Apple уже сделала существенные финансовые вложения в их создание. Вместе с тем на рынке устройства Apple с дисплеем собственного производства появятся не ранее чем через пару лет, сообщает телеканал «Звезда».

В компании данную информацию не прокомментировали. Сейчас Apple использует экраны производства Samsung, Sharp и LG в производстве своих устройств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Apple случайно показала ошибку в операционной системе iPhone X.