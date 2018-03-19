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Apple впервые занялась разработкой собственных дисплеев

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Компания Apple впервые создала собственный MicroLED-дисплей и уже выпустила несколько экранов на секретной фабрике рядом со штаб-квартирой в Калифорнии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

В настоящее время специалисты компании работают над дизайном дисплеев. Известно, что Apple уже сделала существенные финансовые вложения в их создание. Вместе с тем на рынке устройства Apple с дисплеем собственного производства появятся не ранее чем через пару лет, сообщает телеканал «Звезда».

В компании данную информацию не прокомментировали. Сейчас Apple использует экраны производства Samsung, Sharp и LG в производстве своих устройств.

Ранее портал iz.ru сообщал, что компания Apple случайно показала ошибку в операционной системе iPhone X.

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