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К налаживанию диалога с Россией призвали в Европарламенте

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Отношения России и Европарламента должны продолжаться, а высокая явка на выборах президента является сигналом для Европы, считает депутат Европарламента Стефано Мауллу.

«Отношения между Европарламентом и Россией должны продолжаться. Эти отношения очень важные», — сказал он на встрече с председателем международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым, передает «РИА Новости». Мауллу отметил высокую явку на выборах президента РФ и назвал это знаком, «который Европа должна принимать».

«Народ России очень активно принял участие в выборах, знак, который Европа должна принимать», — цитирует европарламентария «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что у Центральной избирательной комиссии есть 10 дней на опубликование окончательных итогов выборов президента России. После обработки 99,84% протоколов участковых избиркомов президент России Владимир Путин получает 76,66% голосов.

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