В Мосгоризбиркоме подвели итоги избирательной кампании в столице

Избирательная кампания в Москве прошла без серьезных нарушений и замечаний. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 19 марта, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«А еще спокойно прошла ночь подсчета голосов. Ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от кандидатов, ни от доверенных лиц», — сказал Горбунов.

Он подчеркнул, что голосование в Москве «проводилось в строгом соответствии с нормами закона о выборах президента». По словам Горбунова, явка столичных избирателей составила 59,95%.

В понедельник, 19 марта, председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила предварительные итоги президентских выборов. Она сообщила, что ЦИК обработала 99,84% протоколов участковых избиркомов. По предварительным итогам, Владимир Путин получает 76,66% голосов.