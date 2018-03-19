Жители Ставрополья задержаны за кражу ядохимикатов с предприятия

В Ставропольском крае полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в похищении ядохимикатов со склада предприятия. Они избили сторожа и вынесли около 20 л опасных смесей.

Разбой произошел в Петровском районе. Двое мужчин наведались на склад, избили сотрудника и заперли его в сторожке. Затем подозреваемые вскрыли одно из помещений и забрали 20 л ядохимикатов. В районе был оперативно объявлен план-перехват. Нападавших задержали по пути в Краснодарский край, сообщает NewsTracker.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.