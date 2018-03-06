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Лжесоцработница подозревается в серии краж у пенсионеров в Твери

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Приезжая из Владимирской области подозревается в нескольких кражах из квартир пенсионеров в Твери. 61-летняя женщина представлялась сотрудником социальной службы, проникала в квартиры, отвлекала внимание хозяев и похищала оттуда денежные сбережения.

В правоохранительные органы пожаловались сразу несколько пожилых жителей Твери. Все они смогли подробно описать злоумышленницу. Сумма ущерба в каждом случае составляла от 35 до 200 тыс. рублей.

Подозреваемая задержана. Ею оказалась нигде не работающая ранее судимая приезжая из Владимирской области. Полицейские считают, что она может быть причастна не менее чем к 10 аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемая заключена под стражу. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают «Тверские ведомости».

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