Сотрудница банка «Югра» задержана за кражу 10 млн рублей

Сотрудницу банка «Югра» задержали по подозрению в краже 10 млн рублей из кассы.

Как передает в среду телеканал РЕН ТВ, сотрудниками полиции установлено, что в период с января 2016 года по 10 июня 2017 года из хранилища кредитной организации были украдены 10 млн рублей.

В краже подозревают начальницу отдела кассовых операций, в данный момент она находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал портал iz.ru,в октябре прошлого года МВД запросило у Центробанка сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка, банка «Открытие», лишенного ранее лицензии банка «Югра».