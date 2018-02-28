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Сотрудница банка «Югра» задержана за кражу 10 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Сотрудницу банка «Югра» задержали по подозрению в краже 10 млн рублей из кассы.

Как передает в среду телеканал РЕН ТВ, сотрудниками полиции установлено, что в период с января 2016 года по 10 июня 2017 года из хранилища кредитной организации были украдены 10 млн рублей.

В краже подозревают начальницу отдела кассовых операций, в данный момент она находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал портал iz.ru,в октябре прошлого года МВД запросило у Центробанка сведения о возможной противоправной деятельности руководителей и сотрудников санируемых Бинбанка, банка «Открытие», лишенного ранее лицензии банка «Югра».

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