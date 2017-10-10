Суд признал законным введение временной администрации в банке «Югра»

Арбитражный суд Москвы отказал банку «Югра» в удовлетворении иска к Банку России, в котором представители «Югры» просили признать незаконными действия ЦБ РФ по введению временной администрации.

Как сообщает «Газета.ру», решением суда была подтверждена законность двух приказов регулятора в отношении «Югры».

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что столичный арбитраж отложил на 10 октября рассмотрение спора банка «Югра» с ЦБ РФ по поводу введения временной администрации и моратория на выплаты кредиторам.

Напомним, временная администрация в банке «Югра» была введена по решению ЦБ РФ 10 июля, кроме того, по решению регулятора, было наложен мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Официальной причиной применения подобных мер стало неустойчивое финансовое положение кредитной организации.

С хронологией развития событий в банке «Югра» можно ознакомиться здесь.