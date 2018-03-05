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Жителя Татарстана насмерть завалило снегом при краже металла

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В Зеленодольске мужчина погиб под завалами грунта и льда при попытке украсть металл, следователи начали проверку.

Инцидент произошел на берегу залива Волги между двумя заводами. Мужчины попытались украсть сложенный металл и раскопали грунт. Когда один из мужчин спустился в яму, на него обрушился снег с землей, сообщает ProKazan.ru.

На место происшествия были вызваны спасатели. Они извлекли тело мужчины из-под завала, площадь которого составляла 12 кв. м.

По предварительным данным, погибшему было 45 лет, он цыганской национальности. По факту произошедшего начата проверка.

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