Гора снега упала на мать с ребенком с крыши в Мурманской области

В закрытом поселке Видяево с крыши администрации на мать с ребенком упал снег, следователи ведут проверку по факту коммунального ЧП.

По данным правоохранительных органов, женщина и полуторагодовалый ребенок находились у центрального входа в администрацию ЗАТО, когда на них рухнул снег. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики доставили маму с малышом в больницу. Однако помощь им не потребовалась, пишет ИА «Би-порт».

Следователи изъяли документы, определяющие порядок очистки кровель от снега, а также просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Санкт-Петербурге после падения наледи со строительных лесов на женщину возбуждено уголовное дело. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга.