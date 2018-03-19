Спектакль с Добронравовым отменен под Калининградом из-за его госпитализации

Спектакль «Чудики» с участием российского актера Федора Добронравова отменен в курортном Светлогорске под Калининградом из-за госпитализации артиста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию театра эстрады «Янтарь холл», где должно было состояться мероприятие.

О том, что Добронравов попал в больницу, стало известно в воскресенье, 18 марта. Представитель актера Ирина Сойкина подробностей о причинах госпитализации не раскрыла, однако отметила, что состояние артиста уже улучшилось.

Федор Добронравов — народный артист России. Он известен своими комедийными кино- и театральными ролями. Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах «Ликвидация», «День радио», «Сваты».