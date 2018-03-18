Прямой эфир

Актер Федор Добронравов госпитализирован

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Известный актер Федор Добронравов попал в больницу. Информацию подтвердила его представитель Ирина Сойкина.

По ее словам, актер был госпитализирован 18 марта. Подробностей произошедшего Сойкина не предоставила, но заявила, что Добронравов уже чувствует себя лучше, сообщает РЕН ТВ.

Народный артист России Федор Добронравов известен своими комедийными кино- и театральными ролями. Одними из самых ярких его работ является участие в фильмах и сериалах «Ликвидация», «День радио», «Сваты» и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Никите Михалкову сделали перевязку после падения в Нижнем Новгороде
Президент Палестины обследовал здоровье в больнице США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017