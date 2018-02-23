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Президент Палестины обследовал здоровье в больнице США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andy Katz
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Президент Палестины Махмуд Аббас завершил медобследование в американском госпитале в Балтиморе и покинул медучреждение. Его здоровье в полном порядке, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника.

Предполагается, что 82-летний Аббас вернется на родину в Рамаллу в пятницу, 23 февраля.

На этой неделе глава Палестины приехал в США для участия в заседании Совбеза ООН. Он призвал к созыву международной конференции для создания нового механизма ближневосточного урегулирования.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Палестина хочет видеть РФ «мостом» во взаимоотношениях с миром.

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