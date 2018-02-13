Аббас сообщил Путину об отказе сотрудничать с США

Палестина отказывается сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил глава Палестины Махмуд Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Палестинский лидер объяснил данное решение действиями Вашингтона. Он назвал «пощечиной» решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

«В такой атмосфере, которая была создана действиями США, мы заявляем, что с нынешнего момента мы отказываемся в каком-либо виде сотрудничать с американцами в их статусе посредника, так как мы выступаем против их действий», — подчеркнул политик.