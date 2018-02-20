Нетаньяху обвинил Аббаса в спонсировании террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил палестинского лидера Махмуда Аббаса, выступавшего во вторник, 20 февраля, в Совете Безопасности ООН, в «бегстве от мира» и финансировании терроризма.

«Аббас не сказал ничего нового. Он продолжает бежать от мира и продолжает платить террористам и их семьям $347 млн», — говорится в заявлении Нетаньяху, распространенном его пресс-службой.

По данным израильских властей, ежегодные выплаты семьям палестинцев, которые были убиты, ранены или арестованы за нападения на граждан еврейского государства, составляют порядка 7% бюджета Палестинской национальной администрации, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что Палестина отказывается сотрудничать с США по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил Аббас на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 февраля в Москве.