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Путин набрал более 70% голосов избирателей в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Действующий глава государства Владимир Путин набрал 70,88% голосов московских избирателей на выборах президента России 18 марта после обработки 99,92% бюллетеней, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

За него проголосовали более 3,2 млн человек, сообщает «РИА Новости».

На втором месте оказался Павел Грудинин. Он набрал 12,47% голосов, за него проголосовали почти 563,4 тыс. человек.

Ксения Собчак набрала 4,08% голосов, явка составила 59,95%. 

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. Россияне выбирали из восьми зарегистрированных кандидатов. 

19 марта в ЦИКе сообщили, что по итогам обработки 99,75% протоколов избирательных комиссий за Путина отдали голоса 76,67% избирателей по стране.

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