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Атомную подлодку с геймпадом от Xbox приняли на вооружение ВМС США

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Фото: ТАСС/Thierry Le Fouille / Sopa Images
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ВМС США приняли на вооружение новую атомную субмарину Colorado BB‐45, для управления средствами наружного обзора которой используется геймпад от игровой приставки Xbox 360.

По данным американских СМИ на подводной лодке нет перископа, а вместо труб и линз она оборудована вращающимися на 360 градусов камерами и мониторами.

Теперь они будут управляться не вертолетным манипулятором стоимостью $38 тыс., а геймпадом за $30, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что операторы научились управляться с таким джойстиком за несколько минут. Таким образом, оборудование позволяет американским военным сэкономить значительные средства и время.

Ранее в марте сообщалось, что ВМС США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Церемония ввода субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.

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