Неизвестные напали на посольство Турции в Дании
Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции в Дании утром 19 марта.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что фасаду здания диппредставительства в Копенгагене нанесен незначительный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.
Полиция ведет расследование случившегося.
Ранее портал iz.ru писал, что 22 февраля неизвестный бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице. После атаки нападавший подорвал себя.