Неизвестные напали на посольство Турции в Дании

Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью посольство Турции в Дании утром 19 марта.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что фасаду здания диппредставительства в Копенгагене нанесен незначительный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция ведет расследование случившегося.

Ранее портал iz.ru писал, что 22 февраля неизвестный бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице. После атаки нападавший подорвал себя.