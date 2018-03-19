Прямой эфир

Торговые аппараты установят на 19 станциях МЦК в 2018 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аппараты, в которых потребителям предложат закуски и напитки, аптечные товары нелекарственного характера и другие товары, установят на 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году.

Вендинговые аппараты будут доступны на станциях с пересадкой на метро «Деловой центр», «Владыкино», «Автозаводская», всего установят 40 подобных аппаратов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Право аренды торговых площадей для размещения торговых аппаратов можно будет получить в апреле в ходе электронного аукциона, сообщает «М.24.ru». Первые торговые автоматы начнут устанавливать после заключения договоров с арендаторами.

Также, по данным «Федерального агентства новостей», на МЦК появятся мини-маркеты, аптеки, кофейни, точки экспресс-починки одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что торговые лотки отодвинут от московского метро еще на 25 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 800 указателей-наклеек на МЦК заменят на антивандальные лайтбоксы
Названы сроки открытия платформы Новохохловская в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017