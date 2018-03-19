Торговые аппараты установят на 19 станциях МЦК в 2018 году

Аппараты, в которых потребителям предложат закуски и напитки, аптечные товары нелекарственного характера и другие товары, установят на 19 станциях Московского центрального кольца (МЦК) в 2018 году.

Вендинговые аппараты будут доступны на станциях с пересадкой на метро «Деловой центр», «Владыкино», «Автозаводская», всего установят 40 подобных аппаратов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Право аренды торговых площадей для размещения торговых аппаратов можно будет получить в апреле в ходе электронного аукциона, сообщает «М.24.ru». Первые торговые автоматы начнут устанавливать после заключения договоров с арендаторами.

Также, по данным «Федерального агентства новостей», на МЦК появятся мини-маркеты, аптеки, кофейни, точки экспресс-починки одежды и обуви.

Ранее сообщалось, что торговые лотки отодвинут от московского метро еще на 25 м.