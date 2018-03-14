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Более 800 указателей-наклеек на МЦК заменят на антивандальные лайтбоксы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более 800 навигационных указателей-наклеек на Московском центральном кольце будут заменены на антивандальные лайтбоксы. Об этом сообщается в официальном канале МЦК от ОАО «РЖД».

«Вскоре на МЦК мы проведем масштабное обновление навигации — заменим 814 навигационных элементов. Речь идет о замене указателей-наклеек», — говорится в сообщении. Они информируют об остановках на первом и втором главных путях и в настоящее время размещены на столбах навесов.

Существующие наклейки являются временным вариантом, сообщает агентство городских новостей «Москва». Для эксплуатации под открытым небом он не совсем подходит: из-за осадков наклейки теряют свой внешний вид и отклеиваются во время холода, становятся мишенью вандалов.

На станциях МЦК также планируется добавить стенды безопасности, которые «будут обращать внимание пассажиров на необходимость соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге».

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин сообщил ранее, что к 2025 году объем Московского метрополитена увеличится в два раза

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