Специалисты обнаружили крадущий деньги через телефонные звонки вирус
Специалисты обнаружили новую модификацию вируса FakeBank, который может перехватывать звонки абонентов на номера банков и переключать их на мошенников.
Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на отчет компании Symantec.
Вредоносная программа работает только с операционной системой Android и распространяется через соцсети и сторонние магазины приложений.
По данным экспертов, FakeBank способен внедряться в смартфоны, анализировать информацию о банковских приложениях пользователей и совершать любые операции под видом финансовой организации.
Отмечается, что пока активность вируса не выходит за пределы азиатского региона.
В начале марта стало известно, что смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает всё происходящее вблизи гаджета.