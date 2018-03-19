Специалисты обнаружили крадущий деньги через телефонные звонки вирус

Специалисты обнаружили новую модификацию вируса FakeBank, который может перехватывать звонки абонентов на номера банков и переключать их на мошенников.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на отчет компании Symantec.

Вредоносная программа работает только с операционной системой Android и распространяется через соцсети и сторонние магазины приложений.

По данным экспертов, FakeBank способен внедряться в смартфоны, анализировать информацию о банковских приложениях пользователей и совершать любые операции под видом финансовой организации.

Отмечается, что пока активность вируса не выходит за пределы азиатского региона.

В начале марта стало известно, что смартфоны на базе Android атаковал вирус, который тайно записывает всё происходящее вблизи гаджета.