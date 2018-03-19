Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Либерии

Роспотребнадзор попросил российских туристов учитывать информацию о выспышке лихорадки Ласса при планировании поездок в Либерию.

«По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса (два - в графстве Монтсеррадо и один - в графстве Нимба). Во всех трех случаях больные скончались. Эпидемиологическое расследование не выявило контактов между указанными тремя лицами», – говорится в сообщении российского ведомства.

С начала года в стране зарегистрировано 78 лабораторно подтвержденных и восемь вероятных случаев смерти от лихорадки Ласса.

Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжелым течение и высоким процентом летального исхода при поражении органов дыхания, почек, печени, селезенки и других органов.