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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Либерии

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Фото: TASS/Zuma/Next24online
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Роспотребнадзор попросил российских туристов учитывать информацию о выспышке лихорадки Ласса при планировании поездок в Либерию.

«По сообщению Национального института здравоохранения Либерии (NPHIL) от 8 марта 2018 года, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса (два - в графстве Монтсеррадо и один - в графстве Нимба). Во всех трех случаях больные скончались. Эпидемиологическое расследование не выявило контактов между указанными тремя лицами», – говорится в сообщении российского ведомства. 

С начала года в стране зарегистрировано 78 лабораторно подтвержденных и восемь вероятных случаев смерти от лихорадки Ласса.

Лихорадка Ласса – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется тяжелым течение и высоким процентом летального исхода при поражении органов дыхания, почек, печени, селезенки и других органов. 

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