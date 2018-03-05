Роскомнадзор определил самую качественную сотовую связь в Крыму

Керченская сотовая связь признана самой качественной в Крыму. К соответствующему выводу пришел Роскомнадзор, изучив по нескольким параметрам работу местных операторов.

Участие в проверке принимали операторы Евпатории, Керчи, Севастополя, Симферополя и Ялты. Ведомство оценивало компании, в частности, по скорости и качеству передачи данных, по числу доставленных SMS-сообщений и по голосовому соединению.

Лучшие показатели на полуострове оказались у Керчи, а Ялта показала худшие результаты, передает НСН.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против операторов связи МТС и «Мегафон». Ведомство обнаружило нарушения после проверки отчетов компаний об отмене внутрисетевого роуминга.