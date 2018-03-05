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Губернатор Севастополя обвинил прокуратуру в попытке незаконного осмотра дома

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Фото: РИА Новости/Василий Батанов
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В попытке незаконного осмотра его жилища обвинил прокуратуру Севастополя губернатор города Дмитрий Овсянников. На заседании правительства в понедельник, 5 марта, он заявил, что прокуратура пыталась незаконно осмотреть дом, где живет градоначальник.

Овсянников призвал прокурора Игоря Шевченко «не лезть в чужой дом», а заниматься работой, передает ТАСС. Губернатор Севастополя добавил, что основанием для осмотра явилось заявление жителей села.

«Я арендую дом, и вчера прокурор решил его осмотреть», — начал губернатор Севастополя. Овсянников продолжил, что дом указан в его декларации, а «прокуратура в последнее время стала адресным бюро, которое по заявлению жителей села жаждет его осмотреть: спальни, комнаты».

По словам чиновника, осмотр помещения возможен в случае совершения преступления. «Господину Шевченко я желаю заниматься работой», — резюмировал Овсянников.

Официального комментария прокуратуры Севастополя по данному вопросу нет.

В период нахождения Севастополя в составе Украины имели место неоднократные нарушения требований закона при безвозмездном предоставлении муниципальных земельных участков в собственность частных лиц.

Ранее сообщалось, что первое заседание по делу бывшего вице-премьера Крыма проходит в суде Симферополя. Олега Казурина обвиняют в получении крупной взятки.

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