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Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Вашингтон»

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Фото: REUTERS/Eric Hartline
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«Филадельфия Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «летчиков».

В составе победителей дублем отметился Уэйн Симмондс, по шайбе забросили Шейн Гостисбер, Оскар Линдблом, Якуб Ворачек и россиянин Иван Проворов.

У столичного клуба шайбы забрасывали Александр Овечкин, Чандлер Стивенсон и Джон Карлсон.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 89 очков после 72 игр. «Филадельфия Флайерз» с 85 очками расположилась на шестом месте.

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