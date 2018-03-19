Шайба Проворова помогла «Филадельфии» победить «Вашингтон»

«Филадельфия Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «летчиков».

В составе победителей дублем отметился Уэйн Симмондс, по шайбе забросили Шейн Гостисбер, Оскар Линдблом, Якуб Ворачек и россиянин Иван Проворов.

У столичного клуба шайбы забрасывали Александр Овечкин, Чандлер Стивенсон и Джон Карлсон.

«Вашингтон Кэпиталз» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 89 очков после 72 игр. «Филадельфия Флайерз» с 85 очками расположилась на шестом месте.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter