Александр Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин оформил дубль в матче против «Виннипега». Вторая шайба стала для россиянина 600-й в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин отличился на 5-й и 24-й минутах матча. Россиянин стал 20-м игроком в истории НХЛ, кому покорялась отметка в 600 шайб.

Рекорд принадлежит легендарному канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы. На втором месте располагается Горди Хоу (801), на третьем — Яромир Ягр (766), передает ТАСС.

Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. Россиянину принадлежат ряд рекордов клуба и НХЛ. В частности, он является шестикратным обладателем приза «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу лиги. Ни один из спортсменов не получал этой награды более двух раз.

Россиянин также близок к еще одному достижению. Если он сыграет во всех матчах марта, то игра с «Питтсбургом», которая состоится 2 апреля, станет для Овечкина 1000-й в НХЛ.

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