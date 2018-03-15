Клуб НХЛ «Сан-Хосе» подписал контракт с российским форвардом Летуновым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подписал соглашение новичка с 22-летним российским форвардом Максимом Летуновым. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«Максим <…> великолепно чувствует игру, и это качество позволило ему приносить огромную пользу в большинстве и меньшинстве. Он много работал над собой, развивая физическую силу, и показал нам, что готов начать играть на профессиональном уровне», — приводит «Спорт-Экспресс» слова генерального менеджера «Сан-Хосе» Дуга Уилсона. По его словам, Летунов является талантливым бомбардиром, «который умеет играть в пас», и добивался успеха на всех уровнях за счет скорости и мастерства. Контракт новичка с Летуновым рассчитан на три года.

В текущем сезоне в студенческой хоккейной лиге Северной Америки (NCAA) нападающий Летунов забросил 12 шайб и сделал 16 результативных передач в 36 матчах за университет Коннектикута, по выйдя на первое место в команде результативности. Всего Летунов провел в NCAA 105 матчей, в которых забросил 35 шайб и сделал 60 результативных передач. Летунов также выступал в юниорской хоккейной лиги США (USHL) за «Янгстаун Фантомс», где провел 118 матчей, забросив 44 шайбы и сделав 63 результативных передачи.