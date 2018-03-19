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В Китае сменились все четыре вице-премьера

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Фото: Global Look Press/Zao Zao
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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) утвердили смену всех четырех вице-премьеров.

Первым заместителем премьера Госсовета назначен бывший глава партийного комитета Шанхая Хань Чжэн. Вице-премьерами утверждены главный экономический советник председателя Си Цзиньпина Лю Хэ, члена политбюро ЦК КПК Сунь Чуньланя и бывший глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа.

Кроме того, бывший командующий ракетными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Вэй Фэнхэ занял пост министра обороны. На должность министра финансов КНР назначили Лю Куня, который ранее был должность заместителя главы ведомства, а главу МИД Китая Ван И переизбрали.

Голосование прошло в ходе седьмого пленарного заседания ВСНП 13-го созыва.

Ранее сообщалось, что в КНР появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций, а также управление по иммиграционным вопросам.

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