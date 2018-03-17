Си Цзиньпина переизбрали председателем Китая

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей Китая (ВСНП) 13-го созыва проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР.

Также он переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, который осуществляет руководство Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и партийным органом по управлению вооруженными силами — Военным советом ЦК КПК.

Кроме того, бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая (КПК) Ван Цишань избран на пост заместителя председателя КНР. Главой высшего законодательного органа КНР, Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), назначен член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу.

Ранее сообщалось, что китайское руководство собирается приступить к крупномасштабной реформе структуры госаппарата, в результате чего в КНР появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций, а также управление по иммиграционным вопросам.