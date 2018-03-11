В Китае снято ограничение срока пребывания лидера страны у власти

Собрание народных представителей в КНР одобрило поправки в конституцию. Депутаты отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти. Ранее закон обязывал председателя КНР покинуть пост после двух пятилетних сроков.

Это не значит, что Си Цзиньпин теперь будет править вечно. Каждые пять лет, как и положено, в Китае будут проходить выборы. Нынешний председатель КНР сможет переизбираться, сколько сочтет нужным.

Действующая в Китае конституция была принята 4 декабря 1982 года. С момента подписания поправки в документ вносились всего четыре раза.

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