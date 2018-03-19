Прямой эфир
Сюжет:

Сайт НОМа подвергся необычной хакерской атаке

0
Фото: Global Look Press/Lisa Forster
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт «Национального общественного мониторинга» (НОМ) подвергся необычной кибератаке из-за рубежа.

Наблюдателям дали полную свободу
Российские и международные наблюдатели отметили прозрачность избирательных процедур и новые технологии

«Фиксируется атака из всех стран мира, кроме России, и одновременно используются все известные виды атак», — сообщила сопредседатель общественного движения «Россия выбирает» и федеральный координатор НОМа Елена Бабченкова.

По ее словам, конечная цель хакеров — сделать сайт недоступным.

НОМ — сеть общественных наблюдателей на выборах. Объединение направило непосредственно на участки более 115 тыс. наблюдателей, в основном по линии общественных палат. Кроме того, представители НОМа принимали сообщения о ходе выборов на свой портал и по телефонам «горячей линии». 

В ночь накануне дня голосования ЦИК России зафиксировала DDOS-атаку на сайт комиссии из 15 стран мира. Позже выяснилось, что хакеры организовали нападение не только на сайт комиссии, но и на информационно-справочный центр. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала рассказать, из каких стран совершена атака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД РФ заявили о передаче материалов по нарушениям на выборах в СК
Число операторов информцентра ЦИК 18 марта увеличили вдвое

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017