Сайт НОМа подвергся необычной хакерской атаке

Сайт «Национального общественного мониторинга» (НОМ) подвергся необычной кибератаке из-за рубежа.

«Фиксируется атака из всех стран мира, кроме России, и одновременно используются все известные виды атак», — сообщила сопредседатель общественного движения «Россия выбирает» и федеральный координатор НОМа Елена Бабченкова.

По ее словам, конечная цель хакеров — сделать сайт недоступным.

НОМ — сеть общественных наблюдателей на выборах. Объединение направило непосредственно на участки более 115 тыс. наблюдателей, в основном по линии общественных палат. Кроме того, представители НОМа принимали сообщения о ходе выборов на свой портал и по телефонам «горячей линии».

В ночь накануне дня голосования ЦИК России зафиксировала DDOS-атаку на сайт комиссии из 15 стран мира. Позже выяснилось, что хакеры организовали нападение не только на сайт комиссии, но и на информационно-справочный центр. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала рассказать, из каких стран совершена атака.