После обработки 49% голосов Путин лидирует на выборах президента с 74,9%

ЦИК РФ по итогам обработки 49,3% голосов на выборах президента России сообщила, что Владимир Путин набирает 74,9% голосов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набирая 13,6% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,3% и занимает третье место.

Ксения Собчак показывает результат в 1,4% голосов, Григорий Явлинский — 0,8%, остальные кандидаты набирают 0,6%.

Владимир Путин вечером в воскресенье выступил на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», которые проходит на Манежной площади в Москве.