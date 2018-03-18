Прямой эфир

После обработки 49% голосов Путин лидирует на выборах президента с 74,9%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ЦИК РФ по итогам обработки 49,3% голосов на выборах президента России сообщила, что Владимир Путин набирает 74,9% голосов.

На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набирая 13,6% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набирает 6,3% и занимает третье место.

Ксения Собчак показывает результат в 1,4% голосов, Григорий Явлинский — 0,8%, остальные кандидаты набирают 0,6%.

Владимир Путин вечером в воскресенье выступил на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», которые проходит на Манежной площади в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Штаб Путина поблагодарил Британию за высокую явку на выборах в РФ
ЦИК завершила обработку 40% протоколов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017