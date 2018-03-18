Около 30 тыс. человек пришли на концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ

В Крыму в воскресенье, 18 марта, прошел праздничный концерт по случаю четвертой годовщины воссоединения республики с Россией. На мероприятие пришли более 27 тыс. человек, свидетельствуют данные МВД.

«По данным МВД, на праздничных мероприятиях в центре Симферополя собралось более 27 тыс. человек», — заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

На концерте выступила группа «Дискотека Авария», чтобы поздравить местных жителей, собравшихся на центральной площади Симферополя.

Референдум в Крыму прошел 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство избирателей выступили за вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Украина не признала результатов голосования и по-прежнему считает республику своей территорией.

Российские власти неоднократно указывали, что референдум был проведен в соответствии с международным правом и уставом ООН. Вопрос о статусе республики закрыт и пересмотру не подлежит.