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Генконсул РФ на Кубе отметил высокую явку избирателей

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Фото: ТАСС/Андрей Бекренев
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Высокая явка избирателей на выборах президента России зафиксирована на Кубе. Об этом сообщает председатель участковой избирательной комиссии в карибском государстве, генеральный консул РФ Василий Пронин.

Избирательный участок для российских граждан открыт в посольстве России в Гаване. Отмечается, что голосование идет активно и на 12:00 по местному времени (19:00 мск) свои голоса уже отдали 768 человек. Такие показатели в несколько раз превышают явку на президентские выборы в 2012 году, сообщает ТАСС.

Также генконсул отметил, что для людей, которым было трудно самостоятельно добраться до посольства, были организованы рейсы на специальных автобусах. Избирателям, которые не могли покинут свои дома по состоянию здоровья, организовали доставку с помощью переносных урн.

В списках избирателей на Кубе находятся более 2,5 тыс. человек, активное участие в выборах президента России принимают и находящиеся на острове туристы.

Также на Кубе были организованы досрочные выездные выборы. В десяти городах, среди которых и курортный Варадеро, свой голос отдали боле 700 избирателей.

18 марта в 20:00 в Москве и Московской области завершилось голосование на выборах президента России и закрылись избирательные участки. В столице работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

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