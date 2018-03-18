Прямой эфир
Сюжет:

Генконсул РФ сообщил об активном голосовании россиян в Нью-Йорке

0
Фото: РИА Новости/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне очень активно голосуют в ходе выборов президента РФ на избирательном участке в нью-йоркском Манхэттене, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

«В 9:40 [16:40 мск] проголосовали 80 человек. По сравнению с прошлыми годами утром никогда не было такого наплыва. По сравнению с 1990-ми, 2000-ми (выборами) президента (Бориса) Ельцина, думскими и другими», — приводит ТАСС заявление Овсянникова, который также является главой участкового избиркома.

Он также отметил активность на участке в районе Брайтон. Там за первые полтора часа проголосовали 160 человек, всего, как ожидают в избиркоме, к 20:00 местного времени (3:00 мск) проголосуют до 1,6 тыс. россиян.

По его словам, за время с открытия участка не было зафиксировано никаких инцидентов, возле участка дежурят две машины полиции.

Напомним, в США участки для голосования на выборах президента РФ открыты в районе Бруклин, посольстве России в Вашингтоне, генконсульствах в Сиэтле и Хьюстоне.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне. Досрочно в США проголосовали 982 россиянина.

На выборах в других странах российские избиратели также ведут себя активно. Так, очереди на входе в участки отмечены в Чехии и Австралии. Во Франции и Монако уже проголосовали более 3,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лихачев заявил о попытках провокаций на выборах в США и Новой Зеландии
Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017