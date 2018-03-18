Генконсул РФ сообщил об активном голосовании россиян в Нью-Йорке

Россияне очень активно голосуют в ходе выборов президента РФ на избирательном участке в нью-йоркском Манхэттене, сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

«В 9:40 [16:40 мск] проголосовали 80 человек. По сравнению с прошлыми годами утром никогда не было такого наплыва. По сравнению с 1990-ми, 2000-ми (выборами) президента (Бориса) Ельцина, думскими и другими», — приводит ТАСС заявление Овсянникова, который также является главой участкового избиркома.

Он также отметил активность на участке в районе Брайтон. Там за первые полтора часа проголосовали 160 человек, всего, как ожидают в избиркоме, к 20:00 местного времени (3:00 мск) проголосуют до 1,6 тыс. россиян.

По его словам, за время с открытия участка не было зафиксировано никаких инцидентов, возле участка дежурят две машины полиции.

Напомним, в США участки для голосования на выборах президента РФ открыты в районе Бруклин, посольстве России в Вашингтоне, генконсульствах в Сиэтле и Хьюстоне.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне. Досрочно в США проголосовали 982 россиянина.

На выборах в других странах российские избиратели также ведут себя активно. Так, очереди на входе в участки отмечены в Чехии и Австралии. Во Франции и Монако уже проголосовали более 3,5 тыс. человек.