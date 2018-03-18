Явка на выборы президента РФ в Индии втрое превысила показатели 2016 года

Явка избирателей на выбора президента России в Индии втрое превысила показатели 2016 года на выборах в Государственную думу. Об этом сообщают российские посольство и генконсульства.

Всего выборы главы государства посетили 2291 гражданин России, в 2016 году этот показатель составлял всего 700 человек. Больше всего избирателей — около 1 тыс. человек — отдали свои голоса в курортном штате Гоа, сообщает ТАСС.

Избирательные участки здесь открылись в 8:00 по местному времени (5:30 мск) во всех четырех консульских округах страны. В Нью-Дели избирательный участок располагался в здании торгового представительства России, в Ченнаи и в Мумбаи — в Российском центре науки и культуры. В Калькутте проголосовать можно было на территории генконсульства РФ.

На время выборов в Ченнаи в районе Российского центра науки и культуры были предприняты повышенные меры безопасности, а также усилены силы полиции, однако голосование прошло без инцидентов.

Посол России в Индии Николай Кудашев рассказал, что явка продемонстрировала возросшую активность российских граждан, а также успешную работу дипломатов по информированию избирателей. Спокойствие и безопасность выборов президента России помогли организовать индийские власти.

На выборах в других странах российские избиратели также ведут себя активно. Так, очереди на входе в участки отмечены в Чехии и Австралии. Во Франции и Монако уже проголосовали более 3,5 тыс. человек.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Явка избирателей на выборах президента России превысила 59,5%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по состоянию после 19:00 мск.