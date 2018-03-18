Свыше 3,5 тыс. россиян проголосовали на выборах президента РФ во Франции

На избирательных участках во Франции и Монако проголосовали более 3,5 тыс. россиян, говорится в заявлении диппредставительств в Париже и Марселе.

«На этот момент никаких нарушений нами не зарегистрировано, от наших наблюдателей, которые присутствуют на участке, тоже никаких замечаний нам не поступало. Голосование проходит организовано, спокойно. Явка, похоже, весьма высокая», — приводит «РИА Новости» заявление советника — посланника посольства РФ во Франции, главы УИК Артема Студенникова.

Он уточнил, что к 16:00 по местному времени в Париже была зафиксирована явка 2632 человек. К этому времени в Лионе проголосовали 373 человека, 152 сдали бюллетени в Бордо, 329 — в Марселе.

Всего для голосования россиян во Франции открыто семь избирательных участков. Один участок работает в княжестве Монако.

Ранее сообщалось, что посол России в США Анатолий Антонов открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне. Досрочно в США проголосовали 982 россиянина.

Голосование на выборах президента проходит и в других странах. Так, в Чехии и Австралии выстроились очереди на входе в избирательные участки.