Филип Киркоров проголосовал в Литве

Певец Филип Киркоров отдал свой голос на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве РФ в Вильнюсе.

Свою фотографию на выходе с участка артист опубликовал в Instagram.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 18 Мар 2018 в 6:05 PDT

За границей открыт 401 участок для голосования. Например, в столице Чехии у посольства России выстроилась очередь из желающих проголосовать.

Свой голос на выборах уже отдали множество известных в России личностей, в том числе деятели культуры. В Париже проголосовал гражданин РФ Жерар Депардье.

18 марта в России проходят выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов.