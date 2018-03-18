Белорусская биатлонистка Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Спортсменка преодолела дистанцию с результатом 30 мин. 37,4 сек., допустив два промаха, передает «Спорт-Экспресс».

Второе место досталось биатлонистке из Словакии Анастасии Кузьминой (9,2 сек.), допустившей два промаха. Третьей стала американка Сьюзан Данкли (+29,5 сек.), которая также промахнулась два раза.

Лучший результат среди российских биатлонисток показала Ульяна Кайшева (+52,8, 2 промаха), пришедшая к финишу восьмой. Екатерина Юрлова-Перхт (4 промаха, +1,53,6) стала 24-й, Дарья Виролайнен (3 промаха, +2,22,9) пришла к финишу 30-й.

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