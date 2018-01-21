Домрачева выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Италии

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку с общего старта на этапе Кубка мира в Антхольце.

Спортсменка прошла дистанцию в 12,5 км за 40 минут 23,9 секунды, промахнувшись всего один раз на четырех огневых рубежах, сообщает ТАСС.

Второй к финишу пришла представительница Словакии и родная сестра россиянина Антона Шипулина Анастасия Кузьмина. Бронзу завоевала финка Кайса Мякяряйнен.

Напомним, в минувшую субботу на финише гонки преследования в Антхольце Домрачева проявила принципы фейр-прей и не стала обгонять оставшуюся без палки итальянку Доротею Вирер, позволив ей взять серебро.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter