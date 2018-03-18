Принц Гарри отказался подписать брачный контракт с невестой

Британский принц Гарри отказался подписать брачный договор с невестой, американской актрисой Меган Маркл перед свадьбой. Об этом со ссылкой на приближенный к принцу источник сообщает газета Daily Mail.

Источник сообщил, что британский принц уверен, что его брак будет крепким, а также, что Гарри никогда не думал о подписании брачного договора. При этом королевский двор пытался оказать давление на принца, чтобы вынудить подписать контракт, сообщает «РИА Новости».

Давление объясняется тем, что договор поможет принцу защитить собственное состояние, которое оценивает в 30 млн фунтов стерлингов (около 2,4 млн рублей). Сама Маркл владеет 4 млн фунтов.

Заключение брачного договора в Великобритании не является обязательным. Так от него отказались брат принца Гарри Уильям и его мать принцесса Диана.