Еще не вечер

В Южно-Сахалинске прошел первый в нашей стране фестиваль телевизионных игровых фильмов и сериалов. Организаторы его назвали «Утро Родины», исходя из географического положения острова. В свое время я придумал для кинофестиваля в том же регионе броское название «Край света», поэтому возвращался сюда не только из любопытства, но и из чисто исследовательского интереса.

Телесериалы уже более четверти века определяют ход развития экранной культуры и давно отобрали пальму первенства у прежних лидеров — игровых полнометражных фильмов. У меня даже был замысел учредить приз Гильдии киноведов и кинокритиков для тех первопроходцев, которые способствовали возрождению отечественных сериалов после кризиса 1990-х. К сожалению, пока эту идею реализовать не удалось. Мои коллеги по гильдии, среди которых почти нет историков, не поняли, зачем присуждать призы «старым» сериалам. А ведь именно они закладывали основы нынешней волны телеэкранизаций литературной классики.

На самом фестивале классика все-таки была представлена в программе «старых» телефильмов и минисериалов, подготовленной Сергеем Землянухиным. Она состояла из экранизаций произведений А.П. Чехова, которому, помимо многих заслуг, выпала и роль первооткрывателя Сахалина как явления культуры. А в конкурсной программе была представлена сериальная версия фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Лиза Боярская получила в итоге еще одну заслуженную премию за роль Анны, в которой она отказалась от амплуа хорошенькой куклы и сыграла не романтическую жертву мужского эгоизма, а вполне современную стерву, разрушившую жизнь и мужа, и любовника, и сына. Шахназарову, на мой взгляд, удалось удачно развести кино- и телеверсию — в первой роман Толстого существовал как бы пунктиром, а преобладала повесть Викентия Вересаева — врача и современника писателя. Во втором — наоборот.

На закрытие форума прилетел советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, а также два Ленина из конкурсных лент «Демон революции» и «Троцкий» — соответственно, Евгений Миронов и Евгений Стычкин. Константин Хабенский получил приз за роль Троцкого, а Стычкин с Жанной Эппле блестяще провели финальную церемонию «Утра России», ни разу не сфальшивив в ехидных импровизациях.

Не буду перечислять все призы, которые дипломатично распределило жюри под председательством Николая Досталя. Скажу только, что приз за режиссуру получил Владимир Котт за пролежавшую несколько лет «на полке» телебиографию Петра Лещенко, а за сценарий этой же ленты отметили уже отошедшего в мир иной классика Эдуарда Володарского.

Главный приз достался оригинальным в контексте нашего ТВ «Оптимистам». Получая этот приз, продюсер картины Валерий Тодоровский отметил не только своего коллегу сопродюсера Антона Златопольского, но и режиссера Алексея Попогребского, для которого «Оптимисты» были телевизионным дебютом. Премия стимулировала и рискованное стремление попробовать сделать второй сезон.

Переходя к сложностям такого рода смотров, отмечу фрагментарность показов по две серии из каждого конкурсанта, как это принято на зарубежных сериальных фестивалях (и кинофестивалях, которые все чаще включают сериалы в сферу своего внимания). Конкретные серии отбирались под присутствующих исполнителей, поскольку заполучить кого-нибудь на Сахалин, несмотря на икру и корюшку, не так-то просто. И уж совсем безнадежно вызвать тех, кого лично отметило жюри. Большинство призов получили представители фильмов, уже приехавшие на Дальний Восток. Правда, у нескольких ведущих лауреатов удалось получить видео- или аудиоблагодарность за награду.

Опираясь на зарубежный опыт, в частности, у аналогичного фестиваля в Биаррице, где я несколько лет назад был членом одного из жюри, я бы посоветовал разбить конкурс на несколько частей в соответствии с длительностью произведений, а возможно и с жанрами. Но это уже на перспективу, если Сергею Жигунову и местным энтузиастам удастся решить самую сложную для начинающих организаторов задачу — провести второй фестиваль, не поступившись принципами и художественной требовательностью.