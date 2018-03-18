Футболист Дзюба рассказал о взаимоотношениях с тренером Карпиным

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, находящийся в аренде в тульском «Арсенале», рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

«Была ли особая мотивация забить Карпину? Для меня этого человека не существует» — приводит слова Дзюбы «Газета.ру».

Напомним, «Арсенал» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 23-го тура РФПЛ (2:2) — Дзюба оформил дубль.

Ранее Дзюба прокомментировал невызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Франции и Бразилии.

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